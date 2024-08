Dybala via dalla Roma: le similitudini con l'addio alla Juventus

Dybala ceduto per Soulé?

I dubbi fisici ed economici

Non ci sarà questa volta uno stadio ad applaudirlo come successo più di due anni fa quando giocò l'ultima partita all'Allianz Stadium, ma, intesa, in questo caso, come tifoseria. Perché uno come Paulo non è facile da dimenticare e da lasciare andare, nonostante tutti quei fattori che ancora una volta, hanno condizionato il suo percorso e soprattutto messo dei dubbi, in primis alla società.Perché se è vero che l'argentino ha accettato la proposta dall'dopo averci riflettuto a lungo,E com'è possibile che il giocatore più talentuoso della rosa, quello che ha fornito più goal/assist nelle ultime due stagioni e che anche nell'esordio in campionato, appena entrato ha cambiato la partita, possa essere lasciato andare senza farsi troppi problemi?"Il contratto di Dybala non è stato rinnovato, non ci sono spiragli. Un cambiamento c'è stato con il mercato di gennaio e con l'arrivo di Vlahovic. È cambiato l'assetto tecnico della squadra. Parte di questi cambiamenti riguardano il contratto di Dybala che oggi non è stato rinnovato", le parole dell'ex amministratore delegato,La Roma no, ha lasciato la decisione al giocatore, aprendo però le porte verso l'Arabia. Perché?Per la Juve; arrivato quest'estate per quasi 30 milioni di euro proprio dalla Juve. I giallorossi credono molto in lui che per età, caratteristiche e posizione, può essere considerato il vero sostituto di Dybala.Dalle questioni tecniche a quelle economiche, che si intrecciano con i dubbi legati alla tenuta fisica di Paulo. Il 30enne di Laguna Larga già nelle ultime stagioni in bianconero era stato condizionato da tanti problemi muscolari.E ancora, è corretto dare un ingaggio importante, uno dei più alti della rosa a un calciatore che rischia di saltare i momenti decisivi dell'anno? Insomma, anche se con una storia alle spalle differente e un finale comunque diverso, almeno a livello formale,