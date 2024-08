Dopo essere stato escluso dalla lista dei convocati per la Copa America, che l'Argentina ha vinto in estate, Paulotorna ora a disposizione di Lionel Scaloni. Il Commissario tecnico ha deciso di reintegrare l'attaccante della Roma per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali del 2026. Dybala è stato convocato per le partite contro il Cile e la Colombia, in programma rispettivamente il 6 e il 10 settembre. La sua inclusione rappresenta una mossa significativa da parte di Scaloni, che punta a sfruttare l’esperienza e il talento di Dybala per affrontare queste cruciali partite di qualificazione.