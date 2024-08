Il decisivo incontro di ieri mattina tra, agente di Dybala, e i dirigentiha cambiato radicalmente la situazione. Gli arabi hanno aumentato la loro offerta, passando da 20 milioni a stagione per tre anni a 25 milioni più bonus, per un totale che supera gli. Una proposta da capogiro che potrebbe far vacillare chiunque.Novel è arrivato a Roma martedì, dove ha cenato con Paulo Dybala per discutere la situazione attuale, inclusi i recenti eventi come l'esclusione dall’amichevole contro l’Everton e le dichiarazioni di De Rossi, che hanno ulteriormente ridotto il ruolo di Dybala nel nuovo progetto della Roma. Durante la cena tra Novel e Dybala, la Ceo giallorossa Lina Soulokou e il responsabile tecnico Florent Ghisolfi erano al tavolo con Fali Ramadani e un rappresentante arabo, sebbene quest'ultimo non fosse lì per trattare Dybala, ma per discutere di Abdulhamid.Nella mattinata di ieri, un'altra delegazione dell'Al-Qadsiah è arrivata a Roma. Novel ha esaminato l’offerta, l’ha presentata a Dybala e poi è partito per la Spagna nel primo pomeriggio.