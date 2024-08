Dybala lascia la Roma: le cifre della cessione

Ormai da ore la strada era tracciata e adesso si aspetta solo l'ufficialità;per trasferirsi in Arabia Saudita, allOggi l'argentino ha infatti svolto l'ultimo allenamento con la squadra e ha lasciato da poco Trigoria, dopo aver salutato i compagni. Ad aspettarlo fuori dai cancelli diversi tifosi che lo hanno voluto salutare.Ma quanto incasserà la Roma dalla cessione di Dybala? Nelle scorse ore,per arrivare ad una cifra compresa fra i 10 ed i 12 milioni di euro, come riferisce calciomercato.com.Dybala ha accettato la proposta faraonica dell'Al-Qasdiah. Per l'argentino un contratto triennale da 75 milioni di euro; ovvero 25 milioni a stagione. Dybala di fatto guadagnerà più del triplo di quanto prende attualmente alla Roma.