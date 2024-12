Dybala resta a Roma?

"Paulosi sente di nuovo al centro dellae la sua priorità è quella di restare nella Capitale. È felice, tanto, specialmente dopo aver ascoltato le parole di Ranieri dopo la partita col Parma.e Dybala si sono parlati dopo la partita, l’argentino lo ha ringraziato per la stima, per la fiducia e per averlo messo al centro del suo progetto", questo il punto che fa il Corriere dello Sport sull'ex Juventus, al centro di voci di mercato.Dall'altra parte però c'è la posizione della Roma, che è contraria al rinnovo automatico del contratto di Dyaba: "Il club sta aspettando che arrivino offerte ufficiali dai club interessati: il Galatasaray è il primo ad aver invitato il suo agente Novel a parlare, ma non sarà neanche l’ultimo a chiedere informazioni viste anche le ottime prestazioni del ragazzo. S