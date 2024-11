Dybala Roma, un altro gol per agganciare Higuain

continua a regalare emozioni. Contrastanti, certo, perché l'argentino è rimasto senza dubbio tra i giocatori più apprezzati nella storia recente bianconera. La Joya, però, ha saputo anche conquistare i tifosi della Roma, che lo hanno acclamato dopo la decisione dia fine mercato. Il trequartista giallorosso ha inoltre da poco trovato una rete molto importante, che oltre ad aver regalato i tre punti a Juric, ha permesso a Dybala di eguagliare un ex compagno dei tempi della Juve.L'argentino ha infatti segnato il gol numero 125, proprio come il Pipita. Ma non è finita qui: la Joya è anche passata al terzo posto nella classifica dei marcatori argentini nel nostro campionato, dietro solo a(153) e(184).