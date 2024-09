Come si legge sul sito ufficiale dellain vista del match di domani,ha realizzato quattro goal contro l'in Serie A, inclusa la sua prima doppietta con la maglia bianconera in campionato (il 26 febbraio 2022 al Castellani). Dopo le due reti al Bentegodi contro il Verona, l'attaccante serbo classe 2000 potrebbe segnare in entrambe le sue prime due trasferte stagionali per la prima volta nel massimo torneo. Inoltre, nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), soltanto tre giocatori hanno firmato una marcatura multipla in ciascuna delle loro prime due gare esterne stagionali in Serie A:(2020/21), Paulo Dybala (2017/18) e Zlatan Ibrahimovic (2007/08).