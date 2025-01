Dusansembra sempre più distante dal progetto tecnico della, una situazione resa ancora più complicata dall’incertezza sul rinnovo del contratto, che appare tutt’altro che vicino. Questa situazione alimenta inevitabilmente le voci di mercato, che vedrebbero l’attaccante serbo come possibile protagonista della prossima finestra estiva. Tuttavia, non è escluso che qualcosa possa accadere già a gennaio, sebbene gli incastri necessari per un’operazione del genere siano estremamente complessi. Se un club dovesse presentarsi con un’offerta importante e convincente, la cessione non sarebbe da escludere del tutto, aprendo scenari inattesi per il futuro di Vlahovic.