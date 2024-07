Juventus, Dusan Vlahovic è pronto: i segnali

ieri ha speso parole al miele verso il centravanti della Juventus Dusannel corso della sua conferenza stampa di presentazione. "Prima la critica fa parte del lavoro e va accettata, è un grande giocatore, ma il talento ha bisogno della squadra e di uno spirito di squadra. Quando questo funziona, i talenti emergono da soli" queste le parole del tecnico in conferenza ieri che sono state ben recenti da Dusan.Manca poco alle 8.30 di questa mattina quando si vede Dusan Vlahovic arrivare al JMedical, si ferma con tutti i tifosi presenti per una foto oppure un autografo, un sorriso, un saluto a tutti. Quello che si intravede però è un volto disteso ma motivato, carico alla nuova stagione con una nuova guida tecnica. Passano appena 15 minuti e Dusan lascia il centro medico bianconero, anche all'uscita sorrisi per tutti accompagnati da un: "Buongiorno! Tutto bene?" rivolto ai presenti. Tra chi gli chiede di portare a Torino la Champions League e chi invece gli da la carica verso la nuova stagione. Carica e motivazioni, la nuova stagione è alle porte e per Vlahovic sarà quella della consacrazione.





