Juventus, il ruolo di Vlahovic contro il Genoa

Due reti nelle prime sei gare, è uno score decisamente non da Dusan. Non succedeva addirittura da quando non era ancora titolare inamovibile nella, pensateci. Thiago Motta lo difende pubblicamente ribadendo che se la Juventus oggi non prende goal è anche merito di Dusan e della sua abilità difensiva. Nell'ultima gara, quella contro il Napoli però lo ricorderete bene il tecnico Thiago Motta lo ha sostituito all'intervallo facendo subentrare Timothy Weah nel suo ruolo.Contro il Genoa alle 18 tornerà a guidare l'attacco della Vecchia Signora e chissà se quella sostituzione gli avrà suscitato rabbia e voglia di rivalsa, è molto probabile. Ricorderete tutti quella panchina di Max Allegri contro il Frosinone che aveva poi fatto tornare con grinta e fame il bomber serbo. Ad oggi, con Milik ai box Motta non ha un sostituto per Dusan ma certamente visti i precedenti sarà Vlahovic a volersi riprendere la signora.

