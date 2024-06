Serbia, Dusan Vlahovic non incide e ora rischia il posto

I malumori di Dusan, forse così sarebbe meglio definire il periodo Europeo del centravanti della. Un esordio a due facce. Poi nella gara chiave, quella contro la Slovenia è stato, subentrato al suo posto a mettere a segno la zampata del pareggio. Quella che ha tenuto vive le speranze della squadra. Una bella notizia per il collettivo ma che forse lascia un po' di amaro in bocca a Dusan.Due performance incolore, al punto che ora nella gara decisiva può essere proprio Jovic a soffiargli il posto e farlo accomodare in panchina. In quello che sarebbe dovuto essere l'Europeo della consacrazione definitiva, quella del salto di qualità finale prima di approdare alla corte di Thiago Motta e a trascinare la Juventus. Sembra che si stia trasformando in una competizione incolore in cui Dusan non ha inciso. L'appuntamento con il primo gol nella fase finale di un campionato Europeo, può ancora essere rimandata alla prossima edizione e questa, non sarebbe certo una buona notizia.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui