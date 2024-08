Come riportato da La Gazzetta dello Sport, con la doppietta di ieri sera in Verona-Juventusè il giocatore che ha segnato più marcature multiple in Serie A nelle ultime sei stagioni (dal 2019-20): 18, davanti alle 17 di Lautaro Martinez e alle 16 di Ciro Immobile. L'attaccante serbo è stato fondamentale nella vittoria allo stadio Bentegodi, in cui ha trovato due goal dopo esserci andato vicinissimo nella gara di esordio contro il Como. Per lui, ieri premiato come MVP, è un ottimo momento, che i tifosi bianconeri sperano possa continuare il più a lungo possibile.