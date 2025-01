Dusan Vlahovic ancora in panchina, neanche 30' sommando le ultime tre gare: davvero non ci sono problemi?

AFP via Getty Images

. Questo è il triste minutaggio di Dusan. Proprio il bomber serbo che nella prima metà di stagione era stato un titolare inamovibile, complice anche l'assenza di cambi nel suo ruolo per il tecnico. Ora però, sembra proprio che qualcosa si sia rotto, un "crack" che sembra proprio tangibile. Certo, è vero, Dusan le ha giocate tutte fino a qui, per cui il riposo è necessario. Ma davvero solo 29 minuti? Non è nemmeno mezz'ora, nemmeno un terzo di partita in tre gare.Thiago Motta in conferenza ha detto:e forse è vero. Dusan è un leader positivo, lo dimostra la felicità al goal di Kolo Muani, proprio di colui che gioca al suo posto. Chiara dimostrazione di spirito e atteggiamento giusto. Esattamente quello che sembrerebbe chiedere il tecnico italo brasiliano ma che comunque sembra non contare totalmente sul suo numero nove.. Quando tutto crolla infatti Dusan non è nemmeno la prima scelta di Thiago Motta per provare a risollevarsi e recuperare. Quando si è in svantaggio viene naturale pensare che la prima scelta sia inserire una punta, ma non per Thiago.

Inevitabilmente ora riparte il vociare sul mercato, quelle voci insistenti che vedono Vlahovic lontano da Torino e magari già a gennaio. Intanto Kolo segna all'esordio e la storia si ripete: ve lo ricordate Dusan all'esordio contro il Verona? Nel gelo dello Stadium pochi minuti ed è stato subito goal.





