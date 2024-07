Ilsta lavorando in questi giorni per provare a ingaggiare Strahinja, difensore classe 2001 in forza dal 2022 al Salisburgo, che in passato era stato accostato anche alla. Dopo l'esperienza all'Europeo il giovane serbo è ancora in vacanza, dove potrebbe aver sfruttato l'occasione di chiedere qualche informazione sulla Serie A: rumors riportati da La Gazzetta dello Sport, infatti, raccontano di una settimana a Ibiza in compagnia dell'attaccante dellaDusane di Nemanjadel Torino, entrambi suoi connazionali di cui potrebbe presto diventare avversario nel massimo campionato italiano.