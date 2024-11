Dalle giovanili della Juventus al Tottenham: la carriera di Dragusin

Gli anni in prestito



Lo voleva il Bayern Monaco



Perché non sta giocando nel Tottenham

Questo è il momento dellain attesa di capire su quali profili provare ad affondare e portare a Torino nel mese di gennaio, quando si aprirà la sessione di mercato invernale. E in questo momento, tra i difensori che lcresciuto nelle giovanili bianconere fino a debuttare in prima squadra.Dragusin è passato dalle giovanili della Juventus (under 17) fino alla Next Gen e poi la prima squadra. L'esordio in maglia bianconera c'è stato il 2 dicembre 2020, quando aveva solo 18 anni e subentrò in Champions League contro la Dynamo Kiev.prima di trasferirsi in prestito alla Sampdoria nell'estate 2021, senza mai più tornare a Torino.Sei mesi a Genova con la maglia blucerchiata, poi il trasferimento alla Salernitana (sempre in prestito). Nel 2022 la Juve decide di prestarlo di nuovo, questa volta però alE da qui inizia una nuova fase per Dragusin, che è protagonista nella promozione dei rossoblù, viene acquistato a titolo definitivo e soprattutto "esplode" con grandi prestazioni nei mesi che gioca con il Genoa in Serie A tra agosto 2023 e gennaio 2024.Una crescita esponenziale che attira l'attenzione di diverse big conhe si sfidano per ingaggiarlo. Alla fine la spunta il club inglese e il difensore rumeno si trasferisce in Premier League. In questi mesi a Londra, Dragusin sta faticando più del previsto a trovare spazio.(da gennaio a maggio) ma soprattutto il poco minutaggio attuale. Solo due volte in campo su nove partite di Premier nella stagione in corso.Nessun infortunio ma scelte tecniche e la concorrenza che è alta. Postecoglou, tecnico del Tottenham, sta puntando con continuità sulla coppiaè al momento un'alternativa e questa situazione alimenta le voci su una possibile cessione degli Spurs in prestito, per ritrovare fiducia e spazio.