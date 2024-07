Presentazione Thiago Motta: data e orario

Presentazione Thiago Motta: canale tv e diretta streaming

C'è grandissima attesa per assistere alla prima conferenza stampa di Thiago Motta in qualità di nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico bianconero, infatti, si appresta ad incontrare la stampa per fornire le sue prime impressioni dopo le prime due settimane di lavoro al timone zebrato e prima di partire per la Germania dove la Juve svolgerà la seconda parte del ritiro. Di seguito andiamo a scoprire tutto ciò che c'è da sapere sulla prima conferenza stagionale dell'allenatore juventino:La prima conferenza stampa di Thiago Motta in qualità di nuovo allenatore della Juventus si svolgeràpresso la sala stampa dell'Allianz Stadium di Torino. L'orario d'inizio è stato fissato per le oreNon è ancora stato reso noto su quali emittenti tv o piattaforme streaming sarà possibile seguire in diretta la prima conferenza stampa di Thiago Motta da allenatore della Juventus.