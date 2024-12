Dove vedere la Supercoppa italiana in tv e streaming

La Supercoppa italiana, formato final four, si disputerà in Arabia Saudita - più precisamente a Riyad - dal 2 al 6 gennaio. Si parte con la prima semifinale tra Inter e Atalanta, mentre il giorno seguente - il 3 gennaio - toccherà alla Juventus sfidare il Milan di Sergio Conceicao. La finalissima, invece, si giocherà sempre a Riyad nel giorno dell'Epifania. Ma dove sarà possibile seguire la Supercoppa italiana in tv e streaming?Le partite della Supercoppa italiana si potranno vedere in diretta e in chiaro su Mediaset e più precisamente su. Le gare che assegneranno il primo trofeo ufficiale del 2025 si potranno seguire anche in streaming gratuito suo sul sito di