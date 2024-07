NORIMBERGA-JUVENTUS





Data: 26 luglio 2024

Ora: 17.00

Città: Norimberga

Dove vederla in diretta tv: -

Dove vederla in diretta streaming: -

La, a partire da sabato 20 luglio, si sposterà dalla Continassa in Germania, per la precisione a Herzogenaurach, nel quartier generale dell’Adidas, dove i bianconeri affronteranno anche la prima amichevole dell’estate contro il Norimberga, il prossimo 26 luglio. A seguire i bianconeri sfideranno il Brest a Pescara (il 3 agosto) prima di debuttare all'Allianz Stadium, il 6 agosto, nella partitella in famiglia contro Next Gen e Under 19. Infine, l'11 agosto a Goteborg, test di lusso contro l'Atletico Madrid. In attesa che vengano emesse comunicazioni ufficiali, andiamo a scoprire su quali emittenti e piattaforme sarà possibile seguire le dirette dei match in tv e streaming.





JUVENTUS-BREST

Data: 3 agosto

Ora: 21.00

Città: Pescara

Dove vederla in diretta tv: -

Dove vederla in diretta streaming: -

JUVENTUS-NEXT GEN/UNDER 19

Data: 6 agosto

Ora: 21.00

Città: Torino

Dove vederla in diretta tv: -

Dove vederla in diretta streaming: -

JUVENTUS-ATLETICO MADRID