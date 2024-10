Il futuro di Paulsembra sempre più lontano dalla, e glipotrebbero rappresentare il nuovo capitolo della sua carriera. Un ritorno in campo con la maglia bianconera appare improbabile, non solo per motivi legati alle scelte tecnico-tattiche del nuovo allenatore,, ma anche per una valutazione economica guidata dall’area sportiva sotto la direzione di Cristiano Giuntoli.La Juventus, infatti, ha intrapreso un percorso di sostenibilità economica, spinta dalla necessità di riequilibrare una situazione finanziaria delicata, con un passivo di 199 milioni di euro nel bilancio 2023/24. In questo contesto, mantenere in rosa un giocatore dal costo elevato come Pogba è insostenibile, soprattutto considerando le sue problematiche fisiche e la squalifica che lo tiene lontano dal campo.Il club, impegnato in un processo di rinnovamento e contenimento dei costi, non sembra più in grado di giustificare l'ingaggio elevato del centrocampista francese, per cui una risoluzione contrattuale sembra la soluzione più logica. Da parte sua, Pogba potrebbe guardare agli USA come una destinazione ideale per rilanciare la sua carriera, lontano dalle pressioni e con nuove opportunità di crescita professionale e personale.