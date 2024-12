Dove può andare Nicolò Fagioli a gennaio

Nicolòi dopo un avvio di stagione promettente è uscito dalle rotazioni di, perdendo sempre più minutaggio nella Juventus. Situazione che porta il giocatore a pensare concretamente ad un addio già a gennaio, con il club bianconero disposto a lasciarlo partire per incassare delle risorse importanti da reinvestire. Ma dove può trasferirsi il centrocampista?Sulle tracce di Fagioli risultano numerose realtà, riferisce Tuttosport. Della fatata Premier e della Ligue1, a partire dalNon solo estero, però, dato che il classe 2001, si legge, è sempre piaciuto molto e tuttora piace molto aal lavoro per un’uscita almeno in mezzo al campo al fine di liberare spazio in organico. In questo caso, poi, i nomi su cui ragionare per imbastire una trade, da Danilo a Raspadori, non mancherebbero di certo.