Via a zero tra un anno?

Grossi dubbi non ce n'erano, ma la mancata convocazione per l'amichevole che lagiocherà contro il Brest a Pescara ha chiarito il quadro della situazione una volta per tutte: trae la Vecchia Signora è rottura totale. L'attaccante classe 1997, infatti, non rientra nei piani di Thiago Motta e ora - con un anno di contratto ancora in essere - ci sarà da capire quali saranno gli scenari possibili per il suo futuro. Di seguito andiamo a scoprire dove potrebbe svilupparsi la prossima avventura calcistica del classe 1997.Chiesa potrebbe decidere di rimanere in Serie A, anche se al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali. I primi abboccamenti con lasembravano poter dar vita a qualcosa di molto più concreto, ma la pista si è prontamente raffreddata, con i giallorossi che hanno virato su Matias Soulé. Nelle scorse settimane si era parlato anche die della possibilità - ad oggi mai approfondita - di mettere in piedi uno scambio con Giacomo Raspadori. Vedremo ora se nell'ultimo mese di mercato le opzioni nostrane potranno aumentare.Non è da escludere nemmeno la possibilità che Chiesa, dopo aver vestito le maglie di Fiorentina e Juventus, decida di intraprendere un'avventura all'estero. Si è parlato di un timido interesse delcosì come quello più recente griffato, ma di proposte ufficiali a Torino non se ne sono viste.Occhio però a non sottovalutare anche l'ipotesi che Chiesa rifiuti tutte le eventuali destinazioni, decidendo di rimanere alla Juventus sino alla scadenza di contratto, che avverrà il 30 giugno 2025. Così facendo, infatti, il figlio d'arte già a partire dal mese di gennaio potrebbe accordarsi con il suo nuovo club. E in tal senso non va sottovalutata la posizione dell'Inter, da sempre molto vigile sui profili di alto livello che si svincolano dai rispettivi club.





