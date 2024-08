Dove può andare Arthur dopo la fine del mercato?



Dove può andare Kostic dopo la fine del mercato?

E adesso? Dove andranno? Se non riusciranno a partire entro il gong del mercato, pernon è finita qui. Anzi. Ci sono ancora un po' di mercati aperti in giro per l'Europa. Mercati che hanno seguito e seguono tutt'ora l'evolversi della situazione degli esuberi della Juventus.Dopo aver flirtato con il Napoli,alla fine non ha trovato ancora una squadra. L'obiettivo resta partire e farlo entro il 13 settembre, il giorno in cui chiudono definitivamente tutti i "calciomercati". Ci sono ancora un po' di opzioni per il brasiliano: tornare a casa - si chiude il 2/09 lì -, oppure il Portogallo e l'Olanda (anche loro il 2). C'è la possibilità Qatar fino al 9 settembre, mentre occhio al mercato in Turchia: finisce addirittura il 13 settembre.Eh, mercato turco che aveva allettato pure Filip, a sua volta vicino al Beskitas e nel mirino del Fenerbahce. Sarà quello, il suo futuro? Di sicuro non lo è stato la Fiorentina, nonostante le parti fossero davvero vicine. Per Kostic c'è la possibilità di tornare in Serbia, altro mercato che chiude il 13, così come la Turchia. Attenzione al mercato greco - pure per Arthur - che invece termina l'11. Per l'Arabia, invece, l'ultimo giorno è il 2 settembre.





