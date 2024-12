In che ruolo giocherebbe Hancko nella Juventus?

Titolare o alternativa nella Juventus?

Più si avvicina il mercato di gennaio e più laindirizza le proprie attenzioni e le proprie "forze". In questo senso, la direzione intrapresa è chiara e guarda in Olanda, a Rotterdam, dove gioca DavidIl difensore delsta emergendo come uno dei nomi in primissima fila per rinforzare il reparto arretrato. Hancko è un obiettivo dei bianconeri da tempo, inizialmente in ottica estate 2025 ma adesso, con i problemi legati agli infortuni, l'intenzione del club è provare ad anticipare i tempi, sapendo che non sarà comunque facile per la valutazione che il Feyenoord fa del suo giocatore. Tra i motivi per cui Hancko piace così tanto a Thiago Motta e alla dirigenza juventina, c'è. L'ex Fiorentina infattiSarebbe quindi ad esempio il giocatore perfetto per coprire l'assenza di Juan Cabal, anche lui in grado di fare entrambi i ruoli. In stagione, e in generale da quando è al Feyenoord, Hancko ha quasi sempre giocato da centrale. L'ultima volta che è stato impiegato con costanza a sinistra è nel 2021/2022, quando era allo Sparta Praga. Da sottolineare però come nelle due gare giocate quest'anno da terzino sinistro è stato autore di un assist, a dimostrazione delle capacità di essere impiegato lì.Nella Juventus di Thiago Motta il classe 1997 potrebbe essere utilizzato principalmente come centrale ma a seconda del momento e dell'avversario anche a sinistra. Nelle ultime settimane ad esempio,Come cambierebbero invece le gerarchie se arrivasse Hancko? Dopo l'infortunio di Bremer, Motta, a parte poche partite in cui ha preferito Danilo, ha sempre giocato con, che nel complesso sta dando risposte positive. Anche con l'eventuale approdo dello slovacco, partirebbero inizialmente loro due avanti nelle gerarchie ma con un "vero" concorrente alle spalle, pronto a sostituirli. Senza dimenticare che Motta, come aveva giocato nelle primissime uscite in maglia bianconera. Discorsi che poi ovviamente dipenderanno dal campo e dal lavoro quotidiano, che rimane per Thiago l'elemento di valutazione più importante.