Adzic Juve, dove giocherà

Vasilije Adzic, classe 2006 montenegrino, è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il giovane talento ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, confermato dal sito ufficiale del club bianconero. Adzic avrà l'opportunità di crescere e svilupparsi tra la Prima Squadra e la Next Gen, un passo importante per la sua carriera e per il futuro della Juventus, che continua a investire sui giovani promettenti. La mossa dimostra l'impegno del club nel coltivare nuovi talenti per rafforzare la squadra principale e costruire una solida base per il futuro.Come confermato dalla Juventus, Adzic si alternerà tra Next Gen e prima squadra. Con l'obiettivo, già da questi primi giorni, di impressionare mister Thiago Motta e ritagliarsi quanto prima un posto tra i grandi.