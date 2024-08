Dettagli della partita

Competizione : Amichevole Precampionato

: Amichevole Precampionato Squadre : Juventus Women vs Servette

: Juventus Women vs Servette Data e Ora : oggi, 3 agosto, ore 18.00.

: oggi, 3 agosto, ore 18.00. Luogo: Aosta



Come seguire la diretta

Trova la Diretta: Nella home page o nella sezione dedicata alle Juventus Women, troverai il link per accedere alla diretta video della partita.

Guarda la Partita: Clicca sul link per essere reindirizzato al canale YouTube della Juventus e goderti la partita in tempo reale.



Perché seguire la partita

La partita tra, attesissima dai tifosi bianconeri, sarà disponibile in diretta video su, che trasmetterà il match riprendendo il canaleufficiale dellaPer tutti i tifosi e gli appassionati che non vogliono perdersi nemmeno un minuto della partita, la diretta video sarà disponibile su IlBianconero , che riprenderà il segnale dal canale YouTube ufficiale della Juventus. Ecco come fare:La Juventus Women sta preparando la nuova stagione con grande determinazione e l'amichevole contro il Servette rappresenta un importante banco di prova per valutare la condizione fisica e tattica della squadra. Sarà un'occasione per vedere all'opera le nuove giocatrici e verificare gli schemi di gioco del coach.