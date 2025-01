Simone Arveda

Il Manchester City e il Chelsea sono entrambi interessati adella. Entrambi i club vorrebbero il centrocampista brasiliano in prestito, ma la Juventus è disposta a cederlo solo a titolo definitivo. La situazione rimane in stallo, con entrambe le squadre che dovranno adattarsi alle condizioni della Juve per assicurarsi il giocatore.Douglas Luiz è arrivato a Torino la scorsa estate per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Luiz, che non si è ancora imposto come uno dei titolarissimi di questa squadra, ora vuole trovare continuità. E magari proprio in bianconero. Da parte sua, nessun desiderio di salutare l'Italia.