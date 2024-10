Cosa filtra dalla Continassa su Douglas Luiz

Sta per arrivare il momento di? La sensazione è che sì, il brasiliano avrà una chance da titolare nel match di sabato tra, se non altro perché la lunga lista degli indisponibili offre tutt'altro che un ampio ventaglio di opzioni a, costretto a fare a meno anche del jollyper evitare di perderlo più a lungo, alla luce dell'affaticamento emerso ieri dagli esami. In assenza di Teun Koopmeiners per il problema alla costola, ora la tentazione è quella di schierare l'ex Aston Villa alle spalle di Dusan Vlahovic, sfruttando sulle fasce Kenan Yildiz e Samuel Mbangula.Stando a Tuttosport, comunque, dalla Continassa trapelano indizi positivi su Douglas Luiz, dato in netta crescita sul fronte della condizione fisica dopo un inizio di stagione con più ombre che luci, in cui sicuramente è stato penalizzato anche dai "carichi" della Coppa America giocata in estate. A questo punto, insomma, sarebbe davvero sorprendente vedere Thiago Motta rinunciare ancora a lui. Ma ad oggi, come dicevamo, tutto fa pensare che non succederà.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui