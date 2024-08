Douglas Luiz titolare in Juventus-Roma? La scelta

non è uno degli ultimi arrivati ma anche lui è un nuovo acquisto anche se ancora non è mai partito da titolare. Il centrocampista brasiliano, nelle prime due gare di campionato è subentrato nel corso del secondo tempo. Ci sarà un posto per lui nella formazione titolare per la sfida traAncora assente Khephren Thuram dopo il problema muscolare accusato nella prima giornata. Thiago Motta dovrà scegliere chi far giocare a centrocampo insieme a Locatelli. Il ballottaggio è tra Fagioli e Douglas Luiz, con quest'ultimo che potrebbe nuovamente finire in panchina, almeno inizialmente.