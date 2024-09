Momento di dolcezza e sostegno dagli spalti per, il centrocampista della Juventus. Il calciatore brasiliano, recentemente approdato in bianconero, è stato avvistato sugli spalti durante la partita di UEFA Women's Champions League tra Juventus Women e Paris Saint-Germain.Il motivo della sua presenza non era solo il tifo per la sua nuova squadra femminile, ma anche per supportare la sua compagna, Alisha Lehmann, giocatrice delle bianconere e stella della nazionale svizzera. La coppia, che ha reso pubblica da tempo la loro relazione sui social, ha mostrato ancora una volta la forza del loro legame, con Luiz che non ha voluto perdersi l’importante incontro della sua fidanzata.Luiz ieri è stato protagonista della prima in Champions con il PSV, e allo Stadium c'era proprio Alisha. Adesso è tempo di "restituire" il favore...