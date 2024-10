Lipsia-Juventus, chi gioca a centrocampo: la scelta tra Thuram, Mckennie e Douglas Luiz

La, in programma mercoledì alle ore 21. Thiago Motta ha ancora dei dubbi di formazione, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, che è il reparto dove ha più abbondanza. Sicuro di un posto Manuel Locatelli, chi al suo fianco?Nelle ultime partite, Mckennie ha sempre giocato e per questo è da tenere in considerazione anche per la partita con il Lipsia. Le ottime prove di Thuram e Douglas Luiz nel secondo tempo di Genoa-Juventus però lasciano aperto il ballottaggio. Il brasiliano è leggermente avanti. QUI per tutte le indicazioni di formazione.