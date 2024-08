C'è grande attesa per l'esordio in campionato delladi Thiago Motta, in cui si vedrà fin da subito anche. Il brasiliano, come scrive Tuttosport, è chiamato a vestire già dalle prime uscite i panni del trascinatore. Toccherà a lui prendere per mano la squadra bianconera alla prima partita dell'anno, contro il Como. Il tecnico si aspetta che l'ex Aston Villa si possa ergere a leader sia dal punto di vista tecnico che da quello caratteriale: vuole affidare le chiavi del gioco proprio al classe 1998, al quale quindi toccherà dettare il ritmo della manovra e dare maggiore verticalità.