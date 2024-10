Lo 'scontro' Trevisani-Sabatini su Douglas Luiz

continua a far discutere. Non capita spesso, del resto, di assistere a un giocatore che causa due rigori in due partite consecutive, senza parlare del fatto che il centrocampista brasiliano sembra non essersi ancora inserito pienamente nelladi Thiago Motta. Il tema è stato affrontato anche ieri sera negli studi di Pressing, con un acceso confronto traIl primo ha esordito così: "Douglas Luiz sta facendo ovviamente male ma posso andare indietro di 40 anni e pensare a Falcao, Platini o ai giorni nostri Leao e Tonali: quanti primi anni brutti abbiamo visto?".Quindi l'intervento di, il conduttore: "Primi mesi, dai: Platini i primi mesi. Zidane le prime settimane". E la replica di Sandro Sabatini: "Falcao può aver fatto male tre partite in tutta la carriera. Me lo ricordo". Ma Trevisani ha insistito: "No no Sandro, tante: Zidane pure il primo anno non fece benissimo. Ce ne sono mille".A quel punto Sabatini ha perso le staffe: "No, no, no: Douglas Luiz con Falcao no! Se no io smetto! E se Mauro che ci ha giocato non dice niente smetto ancora di più! Douglas Luiz con Falcao no! E dai su!".





