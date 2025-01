Un Forest inarrestabile



Interesse anche da Tottenham e Fulham

Un regalo per continuare a sognare l’Europa. È questa l’intenzione del, rivelazione della Premier League e attualmente terzo in classifica a pari punti con l’Arsenal. Secondo il Daily Mail, il club delle Midlands avrebbe messo gli occhi su, centrocampista brasiliano della Juventus.Finora, l’avventura di Luiz in bianconero non è decollata: con sole 13 presenze e 354 minuti accumulati, il suo impatto sulla squadra è stato limitato. Questa situazione potrebbe aprire la porta a una sua cessione, e il Forest sembra pronto a cogliere l’occasione.Ilsta vivendo una stagione straordinaria, con cinque vittorie consecutive in campionato, tra cui spiccano i successi contro Manchester United e Tottenham. Forte di questa serie positiva, il club punta a mantenere alta la propria posizione in classifica e garantirsi un posto nelle prossime competizioni europee.Per raggiungere questo obiettivo, la dirigenza del Forest è intenzionata a rinforzare ulteriormente la rosa, e Douglas Luiz rappresenta una pedina ideale. Sempre secondo il Daily Mail,Non è solo il Forest a tenere d’occhio il 26enne brasiliano.. Con i Villans, Luiz ha disputato 204 partite in cinque stagioni, diventando un elemento chiave della squadra e firmando lo scorso anno 9 gol e 5 assist in campionato.