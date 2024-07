Douglas Luiz, il primo giorno alla Juventus

La prima giornata dicome giocatore della Juventus è stata subito molto impegnativa. Arrivato a Torino nella serata di lunedì, poche ore dopo ha svolto le visite mediche al JMedical; ha salutato i tifosi presenti e poi insieme aha raggiunto i compagni alla Continassa per l'allenamento. Ecco quali sono state le prime sensazioni sul brasiliano.Thiago Motta aspettava con impazienza Douglas Luiz e il motivo è semplicLa Juventus ha fatto un investimento importante per lui, sacrificando anche due giovani come Iling Junior e Barrenechea. Il tecnico lo utilizzerà davanti alla difesa insieme ad un compagno. Nell'idea iniziale, la coppia potrebbe essere composta da Douglas e Thuram e dal brasiliano Thiago si aspetta che prenda in mano la squadra, la guidi in fase di possesso e sia un equilibratore anche quando c'è da difendere.Intanto, il classe 1998 ha avuto modo di scoprire il mondo Juve, iniziare a conoscere i compagni e le richieste di Thiago Motta. Adesso per lui, come per gli altri brasiliani ed Yildiz è una corsa contro il tempo per metterli nelle migliori condizioni possibili in vista della prima gara ufficiale contro il Como (19 agosto). Come riferisce Tuttosport,e nell'amichevole contro il Brest (sabato 3 agosto), dovrebbe già scendere in campo anche se solo per uno spezzone di partita, come per gli ultimi arrivati.