L'approdo alladi, che appare sempre più probabile, non esclude la permanenza di Adrien, con il quale proseguono i dialoghi per il rinnovo. Come scrive Tuttosport, infatti, i due centrocampisti sono perfettamente complementari come caratteristiche: più fisico il francese (mancino), più tecnico il brasiliano dell'Aston Villa (destro), che nell'ultima stagione ha segnato ben 9 reti. Douglas Luiz, peraltro, è già abituato a giocare in una linea mediana a due centrali, come quella che ha in mente Thiago Motta per la squadra bianconera, grazie al 4-4-2 di Unai Emery.