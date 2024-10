Douglas Luiz, la situazione con la Juve tra presente e futuro

Di solito, quando un giocatore non viene convocato dalla nazionale e rimane ad allenarsi con il club di appartenenza, è una buona notizia per la società. E potrebbe essere così anche perNon per forza però. La permanenza a Torino in questa pausa può essere vista anche in chiave non positiva. In un momento così, con Douglas provato per l'errore in Juventus-Cagliari, costato due punti,Invecin una pausa che per lui sembrerà essere ancora più lunga. Douglas Luiz non avrà modo di riscattarsi subito dopo il rigore causato con il Cagliari e in generale l'inizio difficile in bianconero. Dall'altra parte, ovviamente, c'è il bicchiere mezzo pieno. L'ex Aston Villa potrà allenarsi con continuità in queste due settimane, cercando di migliorare ancora la sua condizione e potendo lavorare a stretto contatto con Thiago Motta sulle richieste del tecnico.Sullo sfondo, dopo questa prima parte di avventura a Torino in cui nulla è andato come si immaginava e sperava; dal poco minutaggio agli errori che pesano, iniziano a rumoreggiareScenario in realtà decisamente troppo prematuro anche solo per poter pensarlo