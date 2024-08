Douglasha disputato tutti i 90 minuti nella sfida tra, mostrando una prestazione ordinata ma priva di momenti decisivi. Il centrocampista brasiliano ha completato, con una precisione del 90%, dimostrando buona gestione del pallone con 55 tocchi totali.Nonostante l'accuratezza nei passaggi, Luiz non è riuscito a creare occasioni pericolose, terminando la partita senza key passes e con un solo cross, non andato a buon fine. Ha tentato 6 lanci lunghi, con 3 riusciti. In fase offensiva, non ha mai inquadrato la porta, con un solo tiro bloccato.Sul piano difensivo, Luiz ha vinto 2 dei 5 duelli a terra e non ha avuto successo nei duelli aerei. Ha effettuato un solo tackle, senza essere mai dribblato dagli avversari. Tuttavia, ha perso il possesso del pallone 9 volte e non è riuscito a contribuire con intercettazioni o respinte.Nel complesso, Douglas Luiz ha offerto una prestazione pulita ma poco incisiva, evidenziando una certa difficoltà nel lasciare il segno in un match di grande intensità.