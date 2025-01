Douglas Luiz può andare al Manchester United?

Come scrive Tuttosport, in questo momentonon vorrebbe lasciare lae la Serie A, di certo non con l'etichetta del flop che si è ritrovato addosso in questa prima parte di stagione che lo ha visto, suo malgrado, protagonista solo in negativo, tra problemi fisici e prestazioni al di sotto delle aspettative. Ora la sua situazione potrebbe - anzi, dovrebbe - cambiare , ma occhio al mercato che può sempre riservare sorprese.Nei giorni scorsi, infatti, tra le voci sugli interessamenti di, è spuntato anche il, a cui la stampa d'Oltremanica ha associato il centrocampista brasiliano in caso di partenza di Kobbie Mainoo. Solo una suggestione, per ora, ma che tra l'altro chiama inevitabilmente in causa anche, "pupillo" di Thiago Motta e grande obiettivo bianconero per l'attacco. Un potenziale intreccio niente male, anche perché l'olandese condivide con Douglas Luiz pure lo stesso agente, quelche di recente si è confrontato più volte con Cristiano Giuntoli. L'ex Aston Villa, come dicevamo, è convinto di potersi giocare le sue chance alla Juve. Le prossime settimane, quelle in cui il mercato invernale entrerà sempre più nel vivo, potrebbero però sparigliare completamente le carte e dare vita a scenari inattesi.

