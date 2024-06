Per oggi è previsto l'annuncio di Douglas Luiz come nuovo giocatore della Juventus dopo le visite mediche svolte dal brasiliano nella giornata di ieri negli Stati Uniti, dove è impegnato con la nazionale per la Copa America. Intanto, sui social, il clubbianconero ha mandato quello che può essere interpretato come chiaro indizio sul fatto che sta per arrivare l'ufficialità di Douglas Luiz. Su instagram infatti, la Juve ha pubblicato la foto dell'ex bianconero, Douglas Costa, scrivendo però solo il nome "Douglas", con tra parentesi "Costa" e la bandierina brasiliana.