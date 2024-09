Douglas Luiz e Koopmeiners possono giocare insieme?

Le ultime indiscrezioni parlano di un suo possibile impiego dal primo minuto nel match dicontro il Lipsia, dopo i segnali positivi emersi dalla sfida di sabato trae Genoa.potrebbe avere una chance importante nella serata di mercoledì, dopo un inizio di stagione un po' al rallentatore. E a questo punto sorge spontanea una domanda, che si stanno ponendo in tanti: il centrocampista brasiliano può giocare insieme a? La risposta è sì, per quanto sia fondamentale tenere presenti due aspetti.Innanzitutto la necessità di dare equilibrio, che può essere ottenuto magari lanciando uno tra Khephren Thuram e Manuel Locatelli, che hanno caratteristiche diverse. In determinate gare, poi, Thiago Motta potrebbe pensare di abbassare l'olandese nei due centrocampisti e avvicinare agli attaccanti l'ex Aston Villa, che aveva giocato alto in qualche amichevole. Il tecnico bianconero ci ragionerà sicuramente, nelle ultime ore di preparazione della sfida europea. Douglas Luiz, intanto, scalpita…





