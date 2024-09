Douglas Luiz e Koopmeiners titolari in Empoli-Juventus: lo scenario

Sembra essere l'ora diIl brasiliano ha scontato il ritardo di condizione dovuto all'arrivo tardi dopo la Copa America mentre il centrocampista olandese si è unito al gruppo solamente negli ultimi giorni di mercato. Nello scenario di una squadra rivoluzionata nel giro di due mesi, una decina di giorni senza partite è sapore dolcissimo per il palato di Motta. A centrocampo il tecnico ha parecchio materiale su cui lavorare.Nulla è scontato ma ci sono cinque giorni prima dell'Empoli per strutturare una colonna vertebrale nuova alla squadra. Sono i due acquisti più costosi della campagna estiva (oltre 100 milioni in due) e a Torino c'è impazienza per vederli titolari.Il peso dell'eventuale doppia titolarità, si legge, aumenta se consideriamo la "vicinanza" tattica tra i due; uno in mediana ma con la tendenza ad inserirsi, l'altro sulla trequarti ma spesso tra le linee del centrocampo per fare possesso.Sabato potremmo iniziare a scoprirlo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui