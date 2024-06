Juventus, quando firma Douglas Luiz

, come previsto, svolgerà le. L'appuntamento è per la giornata di domani, che quindi segnerà di fatto l'inizio della sua nuova avventura alla. Il centrocampista brasiliano, come noto, è impegnato con il Brasile in Coppa America (con tanto di polemiche in patria per il suo mancato utilizzo nella sfida di esordio contro la Costa Rica).Il club bianconero ha deciso di organizzare i test di rito direttamente oltreoceano, così da garantire la firma del contratto in tempi rapidi. Douglas Luiz saluterà dunque l', dove approderanno da Torino Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea che a loro volta, proprio in queste ore, sono impegnati con le visite mediche . Insieme al brasiliano, poi, si trasferirà alla Juventus anche la fidanzata Alisha Lehmann, che andrà a rinforzare la squadra femminile.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui