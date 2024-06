Douglas Luiz-Juventus: l'impatto sul bilancio

In un modo o nell'altro si farà. E nello specifico si farà - dopo il muro eretto da Weston McKennie - con l'inserimento nella trattativa di Enzo Barrenechea., che all'manderà anche Samuel Iling-Junior in modo tale da raggiungere, con un ulteriore conguaglio, la richiesta di circadel club inglese per il centrocampista brasiliano. Nel dettaglio, stando a quanto ricostruito da Calcio & Finanza, il giovane inglese e l'argentino reduce dal prestito al Frosinone sono stati valutati rispettivamente 20 e 18 milioni di euro. Cifre che, se risultassero corrette, consentirebbero al club bianconero di registrare unasul bilancio 2023-24, pari a 36,1 milioni di euro.Guardando invece all'esercizio 2024/25, perla Juventus potrebbe ottenere anche un risparmio in termini di ammortamenti (per entrambi) e di stipendio (solo per il primo, dato che l'argentino ha giocato altrove la scorsa stagione): si parla, rispettivamente, di circa 1,24 e 1,43 milioni. Sul bilancio, però, peserà ovviamente il costo di Douglas Luiz: sempre secondo C&F, ipotizzando che la valutazione di 60 milioni di euro sia corretta e che il calciatore firmi un contratto quinquennale da 5 milioni netti a stagione (circa 9,25 milioni lordi), il suo impatto sulle casse della Juventus nella prossima stagione sarebbe pari a circa