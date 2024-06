Perché la Juventus ha voluto tanto Douglas Luiz

Portare a termine l'affare era talmente importante che Cristiano Giuntoli, trovatosi di fronte al muro di Weston McKennie, non ha esitato ad affrontare il problema di petto e a mettere a segno il piano B., che sembra essersi finalmente lasciata alle spalle il passato per guardare a un futuro nuovo con più fiducia, come non accadeva da tempo.Innanzitutto - sarà scontato - per alzare il livello della squadra, che vuole tornare a essere competitiva su tutti i fronti dopo stagioni difficili, non all'altezza della storia e delle ambizioni del club. Poi per soddisfare una richiesta di, che apprezza molto Douglas Luiz e lo considera l'elemento perfetto per caratteristiche da impiegare nel centrocampo a due (in alternativa può essere schierato anche come unico elemento davanti alla difesa).: pochissimi i giocatori in circolazione che si distinguono con quella qualità nella costruzione di gioco (all'DL era il primo per passaggi), ma anche nella fase di interdizione, nel pressing e negli inserimenti. Inutile girarci intorno, come è già stato detto da più parti Douglas Luiz è un colpo di livello internazionale, uno di quelli che metteva a segno la Juventus "di una volta" e che consente, adesso davvero, di tornare a sognare.





