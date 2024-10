Perché Douglas Luiz non gioca titolare?

Connon c'è mai nulla di scontato, nemmeno quando la sua squadra è in un'emergenza tale da imporre, almeno sulla carta, scelte obbligate. Come quella che porterebbe verso l'impiego dal primo minuto nel match contro ladialle spalle di Dusan Vlahovic, lasciando nel suo ruolo abituale Kenan Yildiz e occupando lo slot di destra con uno tra Timothy Weah (non al meglio) e Samuel Mbangula. Il centrocampista brasiliano, reduce dal doppio rigore causato tra Champions League e Serie A, ha giocato solo una volta titolare con la maglia della, contro l'Empoli in campionato.Il motivo, come racconta Tuttosport, è che finora Douglas Luiz non ha convinto Thiago Motta sul piano dell'intensità sia atletica sia di atteggiamento, e solo compiere questo passo gli permetterà di superare la soglia della formazione titolare. Passo che ora pare aver fatto, stando a quanto filtrato dalla Continassa nell'ultimo periodo: se ne saprà di più tra qualche ora, con la conferenza stampa del tecnico, anche se poi la certezza arriverà solo domani poco prima delle 20.00.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui