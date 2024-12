Douglas Luiz Juve, il brasiliano può giocare contro la Fiorentina?

La situazione infortuni in casa Juventus è delicata ormai da mesi. I bianconeri hanno dovuto fare i conti con tantissimi stop da inizio stagione, alcuni dei quali molto gravi: ogni riferimento aè puramente voluto. Oltre ai due difensori, però, anche altri giocatori sono rimasti ai box a lungo. Il primo esempio è, che è tornato a disposizione di Thiago Motta 73 giorni dopo la lesione rimediata nel match contro il Lipsia. Un altro giocatore rimasto fermo per diverse partite è stato invece. Dopo essersi fermato nel riscaldamento prima della gara contro lo Stoccarda, il brasiliano ha saltato più di 10 partite.Controè tornato a mettere minuti nelle gambe, ma si è fermato nuovamente per la trasferta di Monza. La Juve ha previsto un programma di carico di lavoro specializzato per lui, e dunque si è fermato in via precauzionale. Secondo Tuttosport, però, Douglas Luiz sta lavorando nell'ottica di un ritorno in campo per l'ultimo match del 2024, quando la Juve affronterà la Fiorentina.