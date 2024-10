Cosa succede con Douglas Luiz?

Magari non da incubo, ma poco ci manca. È stata tutt'altro che memorabile la prima parte di stagione alladi, approdato alla Continassa in estate grazie a un investimento di circache ha fatto di lui, insieme alle ottime referenze che lo accompagnavano dalla Premier League, uno di quei classici giocatori investiti fin da subito di un notevole carico di aspettative. Che ad oggi - alla seconda sosta - non ha rispettato, vuoi per lo scarso minutaggio, vuoi per i due rigori causati in altrettante partite consecutive, prima in Champions League contro il Lipsia e poi in campionato contro il Cagliari (non senza un pizzico di sfortuna...).Il brasiliano, insomma, sembra un po' in difficoltà. La sensazione che si ha osservandolo in campo, infatti, è che sia ancora indietro nei tempi di gioco, nelle scelte, che abbia ancora diverse lacune soprattutto in fase di non possesso, nonostante sia arrivato da un campionato di alto livello come la Premier League. In tutto ciò, però, c'è anche un aspetto che fa ben sperare: dalla Continassa, infatti, filtra che, che non c'è nessun "mal di pancia" da parte dell'ex Aston Villa che, al contrario, continua a lavorare con la massima professionalità, focalizzato sul progetto e senza alcun segnale di passività. Una dimostrazione in tal senso è arrivata anche dall'allenamento aperto pre Lipsia, quando lo si è visto impegnato addirittura nel preparare il campo insieme allo staff e ad altri compagni.E soprattutto, poi, Douglas Luiz rimane concentrato sulle indicazioni di, di cui è importante che continui a fidarsi. Da parte del tecnico italo-brasiliano, infatti, c'è la massima stima nei confronti del centrocampista brasiliano, che oggi avrebbe potuto essere altrove se non fosse stato per la sua insistenza (unita a quella dei dirigenti) nel portarlo a Torino anche quando la trattativa era andata incontro al rischio concreto di uno stop definitivo.





