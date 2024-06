Juventus-Douglas Luiz: cosa manca

Mckennie, le richieste per lasciare la Juve

Quando e dove può fare le visite mediche Douglas Luiz

Si sta per concludere una settimana che è stata molto importante sul frontenella maxi operazione che comprende anche Iling Junior e Mckennie. E in più, il club bianconero ha anche ormai. Cosa manca allora per la chiusura definitiva dell'affare?Mancano gli ultimi dettagli, tutt'altro che secondari. Essendo una trattativa, come scritto, complessa e impostata su più tavoli, ci sono degli incastri ancora da trovare, scrive Tuttosport.e del suo allenatore. Iling Jr dunque vorrebbe tornare in Inghilterra, ma con la promessa di avere un minutaggio adeguato, si legge. E poi c'è Mckennie.Come riferisce il quotidiano infatti, serve convincere Weston McKennie: non tanto sulla scelta tecnica, dato che l'Aston Villa sarebbe una destinazione gradita al texano, quanto piuttosto sulla questione economica. In particolareInsomma, l'entourage dell'americano batte cassa, ma la sensazione è che una soluzione si possa trovare, per evitare di far saltare l'intera operazione.Mckennie è negli Stati Uniti con la nazionale, così come Douglas Luiz, dove si terrà la Coppa America, per la precisione a Orlando. E appena ci sarà il via libera a livello di trattativa, anche burocratico, a quel puntoche rischierebbe altrimenti di rientrare in Europa solo a luglio, dunque dopo la fatidica data del 30 giugno.