Traguardo tagliato, alle spalle rimangono solo stralci del nastro mentre davanti c’è un futuro ancora tutto da scrivere, all’insegna dell’entusiasmo. Douglas Luiz è un nuovo calciatore della Juventus , il regista al qualedarà il compito di dare ordine ed equilibrio alla sua squadra. Ma quanto pesa l’operazione per le casse del club bianconero? Di seguito tutti i dettagli.Le cifre ufficiali dell’affare sono dettagliate nel comunicato emesso dalla Juventus Torino, 30 giugno 2024 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Aston Villa Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo a fronte di un corrispettivo di € 50 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,5 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029.Come influirà l’acquisto di Douglas Luiz sui conti della Juventus? Secondo la nota ufficiale, il centrocampista brasiliano è stato valutato 50 milioni di euro. Il contratto quinquennale prevede, secondo indiscrezioni, un ingaggio netto di 5 milioni di euro all'anno, che equivale a circa 9,25 milioni di euro lordi. Di conseguenza, il costo complessivo per la Juventus nella prossima stagione si aggirerebbe intorno ai 19,25 milioni di euro, come riportato da Calcio e Finanza. Questo investimento significativo dimostra quanto il club bianconero consideri fondamentale l’arrivo di Luiz per migliorare la qualità e l'esperienza del proprio centrocampo.Oltre all'arrivo di Douglas Luiz alla Juventus, il club bianconero ha definito insieme all'Aston Villa anche il trasferimento di Iling-Junior e Barrenechea. Queste due operazioni, però, sono slegate da quella che riguarda il centrocampista brasiliano. Per i dettagli sulle cifre delle due cessioni si attendono i comunicati ufficiali.