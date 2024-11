Douglas Luiz Juve, cosa filtra sul suo recupero

Come sta Douglas Luiz? Il centrocampista brasiliano si è fermato contro lo, e alla vigilia di Milan-Juventus sarànel riscaldamento prima del match di Champions League. L'ex Aston Villa non ha rimediato alcuna lesione, ma l'affaticamento muscolare lo sta tenendo ai box. Douglas Luiz ha infatti saltato già 6 partite, contro Stoccarda, Inter, Parma, Udinese, Lille e Torino. L'obiettivo è esserci contro il Milan per la partita di sabato 23 novembre,Come riporta Calciomercato.com, in questi giorni il centrocampista sta svolgendo un lavoro personalizzato per provare a essere in campo contro il. Bisogna dunque capire se Motta potrà schierarlo già a San Siro o se dovrà aspettare la sfida di Champions contro l'Aston Villa, squadra da cui Douglas Luiz è arrivato in estate.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui